Colpo di scena Trieste, Juan Fernandez torna improvvisamente in Argentina

Juan Manuel Fernandez ha informato la società della necessità urgente e improrogabile di lasciare Trieste per rientrare in Argentina per un periodo di tempo non definito. Allianz Pallacanestro Trieste ha preso atto della decisione, e già a partire da oggi Fernandez interromperà gli allenamenti. La società sta definendo con il proprio giocatore la sua posizione.

“Ci sono momenti nella vita in cui le scelte personali sono più pressanti di quelle lavorative e sportive, e oggi il nostro compito nei confronti di Juan è quello di accettare le sue scelte portando per le stesse il massimo rispetto. Juan Fernandez è protagonista di tutte le pagine importanti degli ultimi cinque anni e della nostra storia presente: l’amicizia, la stima e l’affetto nei suoi confronti rimangono scolpite nella pietra, indipendentemente da cosa ci riservi il futuro”, ha commentato Mario Ghiacci, che ha sottolineato come “la mia priorità oggi è quella di far sentire al nostro giocatore il massimo affetto e supporto”.

Fonte: ufficio stampa Pallacanestro Trieste