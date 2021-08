Colpo Hapoel Geruselemme, ecco Thon Maker

Thon Maker sbarca in Europa e lo fa nel campionato israeliano. Il lungo sudanese ha firmato un contratto con l’Hapoel Gerusalemme dopo diverse stagioni in NBA.

״הפועל – תנו בוולקאם לת׳ון מייקר 🥰״ pic.twitter.com/yeCaeefZV1 — Hapoel Jerusalem B.C (@JerusalemBasket) August 25, 2021

Maker è stato decima scelta assoluta nel Draft 2016 per i Milwaukee Bucks, che speravano di aver pescato un nuovo Antetokounmpo. Invece il lungo non ha mai trovato troppo spazio, passando poi da Cleveland e Detroit con il medesimo risultato. Thon Maker ha totalizzato 263 partite in NBA con 4.6 punti e 2.8 rimbalzi di media. Ora giocherà in Basketball Champions League.