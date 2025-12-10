Colpo Olympiacos, ufficiale la firma di Monte Morris

La notizia è ormai ufficiale: Monte Morris ha firmato con l’Olympiacos fino al termine della stagione 2025-26. Dopo 8 stagioni in NBA, la guardia statunitense intraprende per la prima volta la sua avventura europea nel Pireo, in un’operazione che mira a rafforzare il club nello spot di playmaker.

Morris, 30 anni, arriva con un bagaglio di esperienza piuttosto robusto: ha collezionato oltre 420 partite in NBA, con varie squadre (tra cui Denver Nuggets, Washington Wizards, Detroit Pistons, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns e Indiana Pacers). Nella sua carriera ha mantenuto fin qui 9.4 punti e 3.6 assist per partita, con percentuali discrete anche da tre punti.

La decisione dell’Olympiacos arriva in un momento delicato: l’infortunio di Keenan Evans (rottura del tendine d’Achille) ha lasciato un vuoto importante nel reparto guardie. Morris rappresenta quindi una mossa per dare stabilità e alte competenze alla cabina di regia, un ruolo chiave nelle strategie offensive del gruppo e che ora conta Thomas Walkup e Frank Ntilikina.