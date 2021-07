Colpo Real Madrid, in arrivo Adam Hanga con un triennale

Il Real Madrid completa lo sgarbo ai rivali del Barcellona. Adam Hanga ha rescisso il contratto con i blaugrana e, come riportato da Chema de Lucas, ora firmerà un triennale con la squadra della capitale. Hanga era al Barça dal 2017, dopo una stagione in Italia ad Avellino e l’esperienza al Baskonia, e coi catalani ha vinto l’ultima Liga e 3 Coppe del Re, oltre che un titolo di Difensore dell’Anno di Eurolega.

Nell’ultima stagione l’ungherese ha trovato meno spazio con coach Jasikevicius, giocando circa 15′ di media in Eurolega e producendo 4.6 punti di media.

