Colpo Scafati: vicino l’accordo con Matteo Tambone!

Stando ad ultime indiscrezioni raccolte, la Givova Scafati sembra vicina a chiudere il colpo in entrata Matteo Tambone.

Lo shooting-guard classe 1994 non sta sostenendo una stagione positiva in casacca Libertas Pesaro: nonostante la fiducia in termini di minutaggio concessa da coach Sacchetti i numeri sono tutt’altro che buoni, e i marchigiani sono attualmente in zona retrocessione, a meno due da Treviso.

Tambone ci ha abituato a ben altro nelle scorse stagioni, dimostrandosi a più riprese un’ottima pedina in uscita dalla panchina, e Scafati potrebbe essere la piazza giusta per ritrovare qualche motivazione che sta mancando.

Blakes e Tambone sono le soluzioni di rimpiazzo scelte dalla dirigenza gialloblù per ovviare alle partenze pesanti di Logan e Strelnieks; l’obiettivo di Scafati è raggiungere un posizionamento nei play-off che rappresenterebbe un traguardo storico per una piazza in cui si è sempre fatto buon basket, essendo quasi archiviata la questione salvezza.

