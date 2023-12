Combattiva ma fragile nel finale, Varese perde in casa contro l’Olimpia Milano

Arriva anche la 9° sconfitta stagionale per Varese. Alla Itelyum Arena, alla 12° giornata di LBA, la Openjobmetis si arrende all’Olimpia Milano 70 a 74 solamente nel finale, nonostante i 19 punti di Olivier Hanlan, gli 11 di Gabe Brown e i 10 del nuovo arrivato Skylar Spencer. Straordinario invece per Milano Shavon Shields che la decide nel secondo tempo finendo con 25 punti, 4/7 da due, 5/9 da tre.

La OJM, senza Willie Cauley-Stein che è stato tagliato all’arrivo dell’ex Trieste, si toglie subito il primo punto di domanda: l’approccio della squadra di coach Tom Bialaszewski è motivato e infatti Milano, senza Nikola Mirotic, Maodo Lo e Johannes Voigtmann fatica ad esprimere il proprio gioco. Solidità nel pitturato, il nuovo arrivo Skylar Spencer copre bene l’area e le buone percentuali (7/14 nel primo quarto) aiutano la OJM a tenere il ritmo, finendo sul 18-17 il primo quarto. La EA7 prova a prendere le distanze nel suo miglior momento del primo tempo piazzando un mini parziale di 7 a 2 per il 22-31 ma Varese reagisce bene con un controparziale di 11-0: tre tiri da oltre l’arco di Brown, Librizzi e Shahid rimettono tutto in equilibrio al fil di sirena di metà partita (39-39). Nel terzo quarto lo spartito è lo stesso di quello di primi 20’: botta e risposta con la OJM che attacca bene lo spazio pitturato (Shahid serve Spencer con un’alley oop che esalta il palazzetto) ma dall’altra parte c’è un Shavon Shields capace di fare gioco da solo nelle difficoltà dell’Olimpia, segnando 19 punti tra la fine del secondo quarto e quella del terzo. È infatti lui che risolve una volta per tutte, per l’Olimpia, il punto a punto in cui si era incatenata la partita, trovando 7 punti consecutivi che gli permettono di chiudere a quota 25 e dare a Milano quel che basta per vincere al foto finish. Dal 66-70 poi la squadra allenata oggi da Fioretti si agevola coi falli sistematici della OJM. Il 188° derby finisce 70-74.

Tabellino.

Varese: Shahid 7, Spencer 10, Hanlan 19, McDermott 19, Brown 11, Ulaneo 3, Woldetensae 4, Zhao NE, Librizzi 6, Virginio NE;

Milano: Tonut 8, Melli 8, Flaccadori 0, Hall 7, Hines 9, Poythress 6, Bortolani 7, Miccoli NE, Baron 0, Kamagate NE, Caruso 4, Shields 25;