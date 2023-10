Com’è andata la prima di Gallinari con Washington contro Boston?

Danilo Gallinari aveva detto che si era segnato sul calendario la data della prima gara tra gli Washington Wizards e i Boston Celtics e che non vedeva loro di affrontare i biancoverdi.

Purtroppo per lui, però, non è andata per niente come avrebbe voluto perché è stata una mattanza. I capitolini, davanti al proprio pubblico, hanno perso 126 a 107 e il Gallo non ha per nulla inciso. L’ex della gara è stato sul parquet per poco più di 16 minuti e ha chiuso con un misero 1 su 5 dal campo e 1 su 2 ai liberi, per un totale di 3 punti. Ha arricchito la sua prestazione con 2 rimbalzi, 2 assist e 1 palla recuperata. Ha anche perso un possesso.

Insomma, ci saremmo aspettati molto di più da lui e dagli Wizards in questo “revenge game”. L’altro europeo ex di giornata, Kristaps Porzingis, ha fatto nettamente meglio dell’italiano, dimostrando ancora un volta di essere subito tornato quello dei tempi di New York: 15 punti, 6 rimbalzi e 3 assist in quasi 24 minuti.

Stiamo a vedere se Danilo Gallinari riuscirà a essere maggiormente decisivo la prossima volta che Washington e Boston si incontreranno. Dobbiamo attendere il 2024 perché il match successivo a questo tra i due team è in programma il 24 febbraio .

