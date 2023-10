Com’è andata la primissima gara nel mondo NBA di Wembanyama?

Questa notte Victor Wembanyama ha giocato la sua primissima partita nel mondo NBA, anche se si è trattata di un’amichevole precampionato contro gli Oklahoma City Thunder. Diciamo che il fenomeno francese ha già fatto vedere di che pasta è fatto perché ha messo a referto 20 punti, frutto di un più che discreto 8/13 dal campo, di cui 2/5 da tre e 6/8 da due punti, conditi da 5 rimbalzi.

Wemby shows he's ready for the spotlight! The No. 1 pick announced his presence in his #NBAPreseason debut with 20 points 🔥 pic.twitter.com/dywgF1B7Pn — NBA (@NBA) October 10, 2023

Probabilmente nel corso della sua carriera NBA disputerà partite migliori di queste però, trattandosi della prima sfidata giocata contro una franchigia NBA, non è andata affatto male, soprattutto se consideriamo che è stato in campo solo 19 minuti e 22 secondi. Praticamente ha messo a referto più punti che minuti giocati.

L’unico dato negativo della prima volta in NBA per Victor Wembanyama sono le 4 palle perse, troppe per in nemmeno 20 minuti sul parquet. Deve migliore da questo punto di vista, come non è un buon dato gli 0 assist, lui che ha le qualità per mettere in ritmo i compagni dal post basso. Ha sicuramente ampi margini di miglioramento ma, come prima volta, non è assolutamente da buttare. Certo, sarebbe stato meglio vincere, piuttosto che perdere di 1. Ma è pur sempre preseason.

