Com’è andato il debutto di Amar Alibegovic con Granada?

Poche ore dopo l’annuncio ufficiale della firma, arrivata in seguito al via libera della FIBA, Amar Alibegovic ha fatto il proprio debutto con la maglia del Coviran Granada, fanalino di coda della Liga ACB con cui il lungo ha siglato un accordo dopo la rottura con la Trapani Shark. Granada ha perso il casa contro il San Pablo Burgos per 90-107, ottenendo la 13° sconfitta in campionato su 14 partite.

Per Aligebovic, a livello personale, è stata invece una prestazione più che sufficiente: l’italo-bosniaco ha segnato infatti 17 punti, top scorer della sua squadra insieme al compagno Matt Thomas, aggiungendo anche 7 rimbalzi in 24′. Alibegovic ha tirato 6/12 dal campo e 3/6 da dietro l’arco.

Granada ha pagato un brutto ultimo quarto, chiuso 16-28, in cui Corbalán e Meindl hanno trascinato Burgos: a nulla sono serviti gli sforzi di Alibegovic (8 punti negli ultimi 10′) di fronte allo 0/6 da tre punti della formazione di casa nella quarta frazione.

Foto: Coviran Granada