Com’è andato il (ri)esordio di Ricky Rubio con il Barcelona?

Ieri sera Ricky Rubio ha giocato per la prima volta con il Barcelona dal lontano 2011 e l’ha fatto al Palau Blaugrana contro l’AS Monaco di Mike James.

Purtroppo per loro i catalani non sono riusciti a vincere perché i monegaschi si sono imposti 77 a 67 con un MJ da 17 punti, 8 rimbalzi e 4 assist. Ma com’è andata la prima di Ricky Rubio con il Barcelona dopo più di 12 anni dall’ultima volta in EuroLega?

Il nativo di El Masnou ha giocato meno di una dozzina di minuti, 11 e 14 secondi, mettendo a referto 5 punti, frutto di un 2 su 4 da due e 0 su 1 dalla lunga distanza; ha anche segnato l’unico libero che ha tirato. Naturalmente nel poco tempo a disposizione non ha potuto incidere più di tanto ma ha comunque strappato 2 rimbalzi e smazzato 1 assist.

More than a sport 🏀 🙏 @rickyrubio9 enters the court! pic.twitter.com/m2UHvu2bbF — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 1, 2024

Sicuramente Rubio ha bisogno di un po’ di tempo per tornare il giocatore che faceva la differenza in NBA e che le franchigie facevano a gara per accaparrarselo. Ricordiamo però che la nota positiva di tutta questa vicenda è che il classe 1990 stia risolvendo i suoi problemi di salute mentale, così poi da tornare al top in vista del finale di stagione con i playoff di EuroLega, eventuale Final Four e i playoff di Liga ACB.

