Com’è andato (l’ennesimo) esordio in NBA di Isaiah Thomas?

Questa notte Isaiah Thomas ha giocato la sua prima partita in NBA dal lontano dal 2022, quando firmò primo un decadale con gli Charlotte Hornets e poi lo confermarono per il resto della stagione da marzo in poi. Ora a dargli una chance ci hanno pensato i Phoenix Suns di Kevin Durant e nella prima gara ufficiale con una delle prime squadre che l’hanno avuto sotto contratto nel 2014-2015 ha giocato davvero pochissimo.

Isaiah Thomas è stato in campo per meno di 2 minuti, 108 secondi per la precisione. Questo naturalmente non gli ha permesso di fare chissà cosa, anche se non ha proprio lasciato il tabellino intonso. È riuscito a smazzare 1 assist e si è anche preso un tiro, che però non ha mandato a bersaglio. Quindi è rimasto a 0 punti segnati.

L’aspetto positivo è che i Phoenix Suns siano comunque riusciti a battere una squadra molto forte come i Philadelphia 76ers, seppur privi della stella Joel Embiid che ne avrà ancora per qualche settimana e spera di tornare prima della fine della stagione.

I Suns hanno portato a casa il successo grazie a un Grayson Allen da 32 punti, un Kevin Durant da 22 e un Devin Booker da quasi tripla doppia: 18 punti, 9 rimbalzi e 11 assist.

