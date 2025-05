Com’è andato l’esordio di Cecilia Zandalasini con le Golden State Valkyries?

Ieri notte Cecilia Zandalasini ha fatto il proprio debutto nella stagione WNBA, una prima volta con la maglia delle Golden State Valkyries, nuova franchigia che l’ha selezionata nell’Expansion Draft dei mesi scorsi. L’azzurra, che l’anno scorso era arrivata alle Finals con le Minnesota Lynx, ha saltato le prime partite di stagione regolare per via di un infortunio ma è scesa in campo contro le New York Liberty, una gara che le Valkyries hanno perso 82-77.

Zandalasini ha giocato quasi 15′, segnando 9 punti con 3/8 dal campo uscendo dalla panchina. L’azzurra ha aggiunto anche 1 rimbalzo, 2 assist e 1 recupero.

I primi punti con la nuova maglia sono arrivati da dietro l’arco, nel primo quarto, e sono stati celebrati sui social dall’account delle Valkyries.

First points in a Golden State Valkyries jersey. Welcome to the Bay @ceciznd! 🫶🇮🇹 pic.twitter.com/SlIJCOgCr3 — Golden State Valkyries (@valkyries) May 29, 2025

A differenza delle Lynx un anno fa, non ci sono grosse aspettative per Golden State in questa stagione: trattandosi di una franchigia neonata, è difficile lottare subito per qualcosa. Finora le Valkyries hanno totalizzato 2 vittorie in 5 partite e sono a metà classifica. Le Libery campionesse in carica, dal canto loro, sono ancora imbattute.