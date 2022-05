Com’è andato l’esordio di J. Cole nel campionato canadese

Giovedì J. Cole ha fatto il proprio esordio nella Canadian Elite Basketball League, il campionato canadese in cui il rapper ha deciso di giocare in questi mesi. Cole già l’anno scorso aveva disputato qualche partita nella neonata African Basketball League.

La prima partita del rapper è risultata in una sconfitta per i suoi Scarborough Shooting Stars contro i Guelph Nighthawks, 89-80. Tra i migliori marcatori della gara anche Jalen Harris, visto a Cremona in questa stagione. J. Cole ha giocato addirittura quasi 15′, segnando però solo 3 punti con 1/4 al tiro (tra cui un airball). L’artista, molto popolare nella scena hip-hop statunitense, ha aggiunto anche 1 rimbalzo e 1 assist.

J. Cole è un grande appassionato di basket ed ha giocato con discreti risultati fino al college, quando ha deciso di concentrarsi sulla musica. Ora, a 37 anni, ha deciso di togliersi qualche sfizio militando almeno per poche partite in alcune Leghe in giro per il mondo.

J. Cole scored his first points in the Canadian basketball league 🏀 pic.twitter.com/BzCNDgQq3v — XXL Magazine (@XXL) May 27, 2022