Com’è andato l’esordio di Riccardo Visconti con Granada?

Non è stato un debutto semplice per Riccardo Visconti con la maglia del Coviran Granada. Nel match di Liga ACB contro il Valencia Basket, la squadra andalusa ha subito una pesante sconfitta per 69-97, compromessa da un secondo quarto disastroso, chiuso con un parziale di 5-23 in favore degli ospiti.

Visconti in campo per 21 minuti, ma con basse percentuali

L’ex Virtus Bologna, che ha esordito con il numero 33, ha avuto un buon minutaggio nelle rotazioni di coach Pablo Pin, restando sul parquet per 21 minuti. Tuttavia, le percentuali al tiro non sono state delle migliori:

0/1 da due punti

1/5 da tre punti

2/2 ai liberi

Totale: 5 punti e 4 rimbalzi

A pesare sulla sua prestazione è anche il plus/minus di -34, segno delle difficoltà incontrate da Granada contro un Valencia in grande forma.

Valencia dominante con Costello e Ojeleye

Dall’altra parte, il Valencia Basket ha confermato la sua solidità, ottenendo il 19° successo stagionale (record di 19-6, il terzo miglior della Liga ACB). A trascinare gli ospiti sono stati Matt Costello e l’ex Virtus Semi Ojeleye, entrambi autori di 18 punti.

Granada resta penultima: la lotta salvezza si complica

Con questa sconfitta, il Coviran Granada rimane penultimo in classifica, davanti solo al Leyma Coruña, e con un margine di +6 sulla zona retrocessione. Una situazione resa ancora più delicata dalla vittoria del Girona proprio contro il Coruña, che accorcia ulteriormente le distanze nella lotta salvezza.

Prossima sfida: trasferta difficile a Tenerife

Non c’è tempo per recriminare: il prossimo appuntamento per Visconti e compagni sarà il 6 aprile in casa del Tenerife, un’altra gara estremamente complicata contro una delle formazioni più competitive della Liga ACB. Granada dovrà cercare una reazione immediata per mantenere vive le speranze di permanenza nella massima serie spagnola.

Leggi anche: RISSA tra Minnesota e Detroit: 7 espulsi (tra cui DiVincenzo) e anche Fontecchio nella mischia