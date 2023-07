Com’è andato l’esordio di Victor Wembanyama in Summer League?

Partiamo col dire che la prima partita di Victor Wembanyama in Summer League NBA poteva sicuramente andare meglio. Il talento francese, presentato come uno dei migliori prospetti della storia della Lega, si è presentato segnando solo 9 punti contro gli Charlotte Hornets della seconda chiamata assoluta Brandon Miller. In un palazzetto sold-out solo per lui, Wemby ha chiuso per la precisione con 9 punti, 8 rimbalzi, 3 assist e ben 5 stoppate, ma tirando un non invidiabile 2/13 dal campo e 1/6 da tre punti.

Insomma le percentuali al tiro sono state la cosa più negativa della serata per Wemby, e chi si aspettava una prima partita offensivamente dominante è rimasto deluso. Difensivamente invece, fatta eccezione per una schiacciata presa in testa per mano di Kai Jones, il francese ha già fatto la differenza.

Dall’altra parte Miller, che era partito male come Wembanyama nelle prime due partite di Summer League, ha terminato l’incontro con una doppia-doppia da 16 punti e 11 rimbalzi, ma anche lui tirando un non invidiabile 5/15 dal campo.