Com’è andato l’esordio europeo di Spencer Dinwiddie, contro la Virtus Bologna

Spencer Dinwiddie sulla carta potrebbe essere uno dei colpi di mercato più importanti della stagione europea, arrivato al Bayern Monaco settimana scorsa dopo alcuni rumors che lo volevano a Milano. L’americano arriva in EuroLega dopo 11 anni di NBA, con varie franchigie, l’ultima i Dallas Mavericks nella passata stagione con i quali ha segnato 11.0 punti di media. Oggi Dinwiddie ha fatto il proprio debutto europeo proprio contro un’italiana: la Virtus Bologna, battuta dal Bayern per 86-70.

Era la partita di Dinwiddie e del grande ex, Carsen Edwards, fermatosi a 16 punti segnati. Per l’ex Mavs invece 20′ sul parquet e un rendimento altalenante: opaco nel primo tempo, facendo fatica a segnare i suoi primi punti in EuroLega, meglio nella ripresa. Il primo canestro è arrivato a poco più di 3′ dalla fine del terzo quarto: un gioco da tre punti con fallo di Diouf. Sul possesso successivo, un altro fallo subito e 2/2 ai liberi. Infine, in chiusura di frazione, secondo giro in lunetta e 1/2: l’ultimo punto della sua serata, conclusa con 6 punti, 3 assist, 6 falli subiti e 4 commessi, ma solo 1/7 dal campo con 0/4 da dietro l’arco.