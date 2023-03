Com’è andato l’esordio in EuroLega di Facundo Campazzo con la Stella Rossa

Una partita attesa per mesi, per via dell’impossibilità di tesserare Facundo Campazzo in EuroLega. Ma alla fine quella gara, la prima dell’argentino con la maglia della Stella Rossa in coppa, il club serbo l’ha persa, in trasferta contro il Bayern Monaco 87-80.

La prestazione individuale di Campazzo è stata così così. L’ex Real Madrid è stato sì autore di 16 punti e 7 assist, ma tirando 4/15 dal campo e 3/11 da tre punti. Campazzo ha anche commesso 4 falli in 28′ sul parquet.