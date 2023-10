Com’è andato l’esordio in NBA di Victor Wembanyama?

Questa notte ha fatto il suo esordio ufficiale in NBA con la canotta dei San Antonio Spurs, Victor Wembanyama. Il fenomeno francese era tra i giocatori più attesi di questa notte, soprattutto perché se la vedeva contro un altro fenomeno generazionale proveniente dall’Europa, Luka Doncic.

Victor Wembanyama è stato in campo 23 minuti e 19 secondi nella sua prima gara in NBA e ha segnato 15 punti, frutto di un più che discreto 6 su 9 dal campo. Il #1 ha fatto benissimo dalla lunga distanza perché ha messo a referto 3 delle 5 triple tentate, ottimi numeri per un giocatore della sua altezza e stazza. Per completezza di prestazione ha aggiunto anche 5 rimbalzi, 2 assist, 2 palle recuperate e 1 stoppata.

Purtroppo però questa sua prestazione non è bastata ai San Antonio Spurs per iniziare la stagione NBA con un successo perché la tripla doppia da 33 punti, 13 rimbalzi e 10 assist di Luka Doncic ha spento i sogni di vittoria dell’altra franchigia del Texas, in quello che è uno specie di derby statale. Molto bene anche Kyrie Irving con 22 punti e 6 assist.

Tutto sommato Victor Wembanyama non ha iniziato male la sua avventura in NBA, anzi, però siamo certi che, con il passare del tempo, potrà stare in campo di più e quindi essere ancora più incisivo.

