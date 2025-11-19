LeBron James

Com’è andato l’esordio stagione di LeBron James?

Alessandro Saraceno

Dopo l’infortunio che lo aveva tenuto ai box per tutta la preseason e l’inizio di regular season, LeBron James è finalmente tornato in campo firmando il suo esordio stagionale con i Los Angeles Lakers.

In California si è rivisto il King, protagonista di una prestazione solida nella vittoria per 140-125 sugli Utah Jazz, segnale incoraggiante in vista della stagione NBA 2025-26.

LeBron James, rientro brillante: 11 punti e 12 assist

Pur con un minutaggio controllato (25′), LeBron ha subito imposto il suo ritmo con una prova intelligente e pulita.
Ecco le sue statistiche nel match: 11 punti, 12 assist (migliore in questa statistica), 3 rimbalzi, 1 rubata, 2/3 da tre e 2/4 da due, oltre che 1/4 ai liberi.

Un rientro all’insegna dell’efficienza, con un impatto più orientato alla costruzione di gioco che alla finalizzazione.

Luka Dončić e Austin Reaves trascinano l’attacco dei Lakers

La serata, però, ha avuto due protagonisti offensivi assoluti:

  • Luka Dončić: 37 punti, dominando la partita con una continuità impressionante
  • Austin Reaves: 26 punti, esplosivo e preciso nelle scelte offensive

Con questi due top scorer in grande spolvero, i Lakers hanno potuto costruire un attacco da 140 punti, il più convincente di questo inizio di stagione.

CoLakers da 140 punti: attacco esplosivo e ritrovata fluidità

Il rientro di LeBron ha reso più fluida la manovra dei Lakers, ma la combinazione con Dončić e Reaves ha mostrato una squadra dal potenziale offensivo enorme. Transizione, gioco perimetrale e letture rapide hanno messo in difficoltà i Jazz per tutta la gara.

Segnali importanti per la stagione NBA 2025-26

Per LeBron James questo esordio rappresenta una conferma del suo impatto, nonostante età e acciacchi. Per i Lakers, la combinazione tra il rientro del Re e le prestazioni di Dončić e Reaves indica un attacco in crescita e una squadra finalmente completa. Se questa è la prima uscita ufficiale dell’anno, i Lakers possono davvero puntare molto in alto.

