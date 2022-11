Come è andato il ritorno in campo di Kyrie Irving

Kyrie Irving è tornato a giocare dopo la bufera successiva a un post che promuoveva un documentario antisemita.

Il giocatore ha perso gran parte dei suoi sponsor, ha subito una sospensione e ha dovuto seguire un percorso riabilitativo. Alla fine è tornato in campo nella gara giocata nella notte dai suoi Brooklyn Nets contro i Memphis Grizzlies, vinta 127-115.

Un ritorno “in punta di piedi” per Irvin che ha chiuso con 14 punti (5/12 dal campo) in 26 minuti, partendo comunque nel quintetto base. La scena, oltre al solito Durant (26 + 7 +7) se l’è presa Ben Simmons, alla miglior prestazione stagionale: per l’autraliano 22 punti con 11/13 al tiro, 8 rimbalzi e 5 assist. Sicuramente hanno pesato le assenze per Memphis, priva di Ja Morant, Desmond Bane e Jaret Jackson Jr ma comunque capace di chiudere sul +5 all’intervallo, prima di essere travolta dai 39 punti segnati da Brooklyn nel terzo quarto.