Come è andato l’esordio dei Big Three dei Phoenix Suns?

I Big Three dei Phoenix Suns hanno giocato per la prima volta insieme ma il loro esordio non è andato benissimo.

Per la prima volta Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal hanno giocato insieme. Finora Phoenix non era mai riuscita a schierare contemporaneamente le sue stelle a causa dei problemi fisici che le avevano colpite a turno. Stanotte nel match contro i Brooklyn Nets è arrivato l’esordio dei Big Three, sconfitti 116-112.

I Nets hanno allungato in avvio, si sono fatti riprendere dopo l’intervallo ma nel finale sono riusciti a portare a casa l’incontro. Booker è risultato il miglior realizzatore con 34 punti (9/15 dal campo), 12 assist e 6 rimbalzi. Durant ne ha aggiunti 27 (9/18) con 6 rimbalzi e 4 assist mentre Beal si è fermato a 14 (in 33 minuti) tirando 6/9 e abbinando 4 assist. Da sottolineare la prova della quarta stella dei Suns, Jusuf Nurkic, autore di 15 punti con 22 rimbalzi.