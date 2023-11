“Come essere investiti da una macchina”, Davide Moretti ricorda lo sfondamento preso da Zion Williamson

Davide Moretti della Openjobmetis Varese è stato ospite di DAZN Got Game.

L’emittente OTT che detiene i diritti del campionato di basket italiano ha creato un format per far conoscere meglio i protagonisti. Nell’ultima puntata l’ospite è stata appunto Moretti, in compagnia di Pierluigi Pardo, Matteo Gandini e Camilla Vescovi.

La redazione di DAZN ha ritrovato un filmato di Moretti ai tempi del college, quando la sua Texas Tech affrontò la Duke di Zion Williamson. La clip fa riferimento a un’azione di inizio partita, nella quale Williamson attacca il ferro e va a commettere fallo in attacco proprio ai danni di Moretti. Una botta incredibile per il giocatore italiano che aveva (e ha tuttora) un fisico molto più esile rispetto alla star americana.

L’episodio è stato commentato con un pizzico di ironia dai giornalisti in studio e dal diretto interessato.

Mi sono alzato subito perché lì per lì c’è l’adrenalina ma il giorno dopo avevo tanti dolori, è come prendere una macchina in faccia. Ero preso dall’entusiasmo, ci ho messo un attimo a riprendermi e ad alzarmi, me lo ricordo ancora benissimo, ti arrivano addosso veramente tanti kg.