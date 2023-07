Come il movimento e l’emozione alimentano il design dei palloni da basket di Jordan Brand per la prossima generazione

Cosa sapere

Jordan Brand progetta i suoi prodotti da basket per favorire il movimento sul campo ed evocare emozioni dentro e fuori dal campo.

Jordan Brand affronta ogni design firmato attraverso le lenti distinte del “volo” e della “velocità”, con la scarpa firmata Air Jordan che rappresenta l’espressione massima del brand.

Il poliedrico team di progettazione del marchio fonde le più recenti tecnologie all’avanguardia con materiali, tessuti e colori che rimandano all’omonimo brand.

L’approccio al design delle calzature da basket di Jordan Brand è molto simile all’immagine di Michael Jordan che vola in aria durante la gara di schiacciate dell’85 con un elegante paio di catene dorate.

Il movimento di Michael Jordan rendeva il gioco bellissimo. Il suo atteggiamento evocava un’emozione che trascendeva il basket e rompeva le barriere tra sport e cultura. La dicotomia tra movimento ed emozione è alla base del modo in cui il marchio Jordan crea le sue calzature da basket performanti: progettare per favorire il movimento e creare un’emozione sia dentro che fuori dal campo.

“Quando progettiamo le scarpe, non ci fermiamo a una semplice scarpa da prestazione, perché MJ aveva sempre un tocco o un’idea per rendere il gioco suo”, dice David Cin, Global Senior Design Director of Performance Footwear. “A volte, quando si cerca di progettare qualcosa di diverso, il motivo potrebbe non essere chiarissimo, ma è qualcosa che si sente. Non si tratta di qualcosa che si aspetta e si aspetta. Lo si crea”.

Una nuova struttura di gioco

Con l’introduzione della scarpa firmata da Jayson Tatum nel febbraio 2023, la Tatum 1, la struttura di gioco del marchio ha preso la sua ultima direzione verso il futuro. In passato, la linea Team Jordan seguiva la scarpa da gioco più importante, proprio come la Jumpman Pro era il modello da squadra della Air Jordan XII nel 1997. Oggi, la struttura si presta a un nuovo approccio di design basato sugli attributi e sugli stili di gioco dei suoi tre ultimi atleti signature, organizzati per volo e velocità: Tatum, Luka Dončić e Zion Williamson.

In cima alla classifica c’è la scarpa firmata Air Jordan. La Air Jordan XXXVIII è l’apice della combinazione di volo e velocità. Il processo di progettazione inizia con un’analisi dettagliata dello stile del giocatore, studiando il modo in cui si muove sul parquet, il modo in cui salta, il modo in cui palleggia, il suo atteggiamento e altro ancora.

“Quando parliamo di movimento, ci riferiamo a vere e proprie intuizioni dell’atleta”, afferma Jarrett Mann, Jordan Brand Global Product Director for Performance Footwear. “Guardiamo tonnellate di filmati di giocatori, analizziamo il nastro e il gioco di gambe e usiamo movimenti specifici che abbiamo identificato o notato per creare soluzioni per il loro gioco. Quando si tratta di emozioni, si tratta di identificare l’anima o la narrazione che vogliamo raccontare”.

Un esame così dettagliato del movimento di un giocatore è utile per il suo gioco e, di conseguenza, per la base di clienti più ampia che si ispira ad esso. Ad esempio, la linea signature di Luka Dončić – che ha un’abilità d’élite nel decelerare e creare separazione – è stata creata utilizzando questa conoscenza e sviluppando tecnologie come l’IsoPlate, che aiuta a creare spazio tra lui e i difensori. Man mano che i giocatori emulano lo stile di gioco di Luka, la linea Luka signature crea una scarpa più reattiva per tutti coloro che si avvicinano a questo stile.

Un lavoro di squadra

Jordan Brand vanta uno dei team di calzature più competitivi del settore, che lavora in modo collaborativo per bilanciare l’abilità artistica dell’atleta con la funzionalità necessaria per servirlo.

“La particolarità di Jordan Brand è che l’intero team – dal design al colore, ai materiali, allo sviluppo e ai test – è talmente interconnesso durante l’intero processo che siamo in grado di lavorare insieme senza sforzo. Crediamo che le buone idee possano venire da qualsiasi parte”, afferma Kelsey Amy, Expert Color Designer di Performance Footwear.

La Air Jordan XXXVIII ha una nuova base di design dopo il design a salto della XXXIV, XXXV e XXXVI. La Air Jordan XXXVIII è stata progettata per il gioco a terra, ispirandosi in particolare all’intricato gioco di piedi per il turnaround jumper di Michael Jordan. Per Jacqueline Lefferts, designer esperta di materiali per calzature performanti, lavorare fianco a fianco con molti compagni di squadra in diverse discipline aggiunge valore in tutte le direzioni. Così come Lefferts può suggerire soluzioni a domande relative alla composizione dei materiali, altri colleghi possono aiutarla a capire se un particolare modello di tessuto reggerà strutturalmente ai rigori di un intero trimestre, di una partita o di una stagione.

Un esempio è dato dalla creazione della Air Jordan XXXVIII. L’avampiede presenta un ricamo senza retro, che ha richiesto una nuova tecnica di produzione per il team nello sviluppo di una scarpa da basket. La geometria della trama cambia notevolmente il modo in cui il materiale si muove, il che è importante perché la zona dell’avampiede deve agire come una cintura di sicurezza, contenendo il giocatore sopra il plantare. Ci sono voluti un po’ di tentativi prima che Lefferts e il suo team riuscissero a trovare una versione che garantisse il giusto grado di contenimento.

“Se la versione attuale del prodotto non è all’altezza, abbiamo un gruppo straordinario di persone con un’esperienza collettiva”, dice Lefferts. “Se non ho la risposta, sono sempre sicuro che un compagno di squadra saprà cosa fare, e poi continuiamo a testare finché non funziona”.

Il lavoro di squadra del team di creazione delle calzature dà il via a nuovi modi di realizzare i prodotti. Nel creare la Zion 3, il team ha voluto creare un nuovo modo di descrivere uno dei più importanti detti ispiratori di Zion Williamson, “Out of the Mud” (fuori dal fango), una frase che si riferisce alle sue umili origini da Marion, South Carolina. Joël Greenspan, Senior Footwear Designer di Jordan Brand, si è rivolto al team di progettazione computazionale, che comprendeva Adam Hiler, Designer 3D di Jordan Brand. Greenspan aveva una scansione del piede di Williamson e un’immagine di bambini che saltano nel fango. Potevano ricavarne qualcosa? Non solo il team 3D è riuscito a creare un modello personalizzato, ma il modello è stato progettato per trattenere le sollecitazioni nelle aree ad alta usura della tomaia.

“È emozionante creare qualcosa che rappresenti l’atleta e che sia al tempo stesso forte, riduttivo e moderno”, afferma Greenspan. “Per realizzare un’idea così stratificata, è necessario l’impegno di tutti noi”.

Uno standard di eccellenza che ispira la prossima generazione

Pur essendo sotto l’ombrello di NIKE, Inc. il marchio Jordan ha una figura principale di approvazione per la scarpa da gioco e per le altre scarpe della famiglia signature: Jordan stesso. Egli stabilisce per le revisioni lo stesso livello di eccellenza che ha fissato per la sua carriera di giocatore.

Lefferts ricorda una volta in cui Jordan stava esaminando la scatola della punta della Air Jordan XXXVIII. Jordan era convinto che i materiali utilizzati per la tomaia avrebbero danneggiato l’avampiede di un giocatore a causa della sua costruzione dal lato mediale a quello laterale. Quando il team di produzione ha messo a punto la tomaia e ha testato la versione aggiornata della scarpa rispetto a quella vecchia, tutto ciò che Jordan aveva detto era giusto. La nuova versione era più confortevole.

Con Michael Jordan, il team di progettazione dispone di un leader ispiratore e di un esperto che può – e vuole – condividere le sue opinioni sul prodotto. Il team attuale è più o meno così. Le loro intuizioni di esperti contribuiscono a plasmare il futuro del marchio.

“I nostri atleti contribuiscono a portare i nostri prodotti e le nostre innovazioni a un nuovo livello”, afferma Chad Troyer, Global Senior Product Line Manager di Performance Footwear. “Il loro feedback contribuisce a ispirare la prossima generazione a inseguire i propri sogni e a pensare senza limiti, proprio come faceva MJ”.