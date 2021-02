Come LeBron James, nemmeno Giannis Antetokounmpo ha interesse per il prossimo All-Star Game

Giannis Antetokounmpo è d’accordo con la posizione di LeBron James sulla decisione della NBA di portare avanti l’All-Star Game in questo 2020-2021. La superstar dei Los Angeles Lakers ha rivelato in precedenza di avere “zero entusiasmo” per la partecipazione ai competizione di quest’anno, dato che non ci sarà il pubblico a causa del Covid-19.

Giannis just now on the All Star Game: He referred to LeBron James' comments and said: "I'm the same way. I got zero energy. Zero excitement."

Giannis talked about wanting to see his family. He made it clear that he'll always do his job and always show up.

— Zora Stephenson (@ZoraStephenson) February 6, 2021