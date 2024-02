Com’è possibile che Carl McNulty, ex giocatore NBA, non sia mai stato pagato?

I giocatori NBA del passato potevano non guadagnare quanto quelli di oggi, ma quando giochi o vai in panchina, dovresti essere pagato qualcosa, giusto? Per Carl McNulty non è stato così. E stranamente non gli dispiaceva.

Nella stagione 1954-1955, l’NBA era un campionato piuttosto diverso. Per capire il contesto, le squadre NBA erano solo 9, ma si conclusero con 8 dopo che gli Washington Bullets si ritirarono a metà stagione con un record di 3-14. Questa è stata la stagione in cui è stato introdotto il cronometro del tiro. Questa è la stagione in cui viene introdotto il cronometro, la NBC ottiene finalmente i diritti di trasmissione di qualche partita in più, la lega realizza finalmente un profitto.

Perché Carl McNulty non è mai stato pagato?

La risposta a questa domanda si riduce a due motivi: l’alcol e il poker. Come guardia di 2 metri e 3 cresciuta in una fattoria dell’Indiana, il basket era l’ultimo dei suoi pensieri. L’unica cosa che voleva fare era lavorare nella fattoria dei suoi genitori, ma dato che era la versione anni ’50 di Dennis Rodman, voleva vedere fino a che punto il basket avrebbe potuto portarlo. Alla fine McNulty ottenne una borsa di studio per giocare a Purdue.

Viene scelto dai Minneapolis Lakers al terzo turno del draft del 1952, ma viene immediatamente ceduto ai Milwaukee Hawks. Dopo il suo esordio con Milwaukee, durante il viaggio di ritorno, McNulty odiava che i suoi compagni di squadra facessero festa e giocassero d’azzardo dopo le partite. Non avendo mai firmato un contratto per giocare con gli Hawks, scelse di non tornare mai più.

Leggi anche: Christian Wood, disavventura che ha dell’ASSURDO con la babysitter che non vuole restituirgli il figlio