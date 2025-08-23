Come Shams Charania ha aiutato Dallas ad acquisire Irving

Quando si parla di NBA breaking news, il nome che emerge con forza è quello di Shams Charania, insider di ESPN e The Athletic noto per anticipare firme e trade ben prima che diventino ufficiali. Ma il suo ruolo non si limita a quello di giornalista: Shams Charania ha avuto un impatto diretto anche su alcune delle operazioni di mercato più importanti della lega tra cui quella di Irving a Dallas.

Mark Cuban svela: “Shams ci ha aiutato con Kyrie Irving”

L’ex proprietario dei Dallas Mavericks, Mark Cuban, ha raccontato durante il podcast Mixed Signals di Semafor che Charania fu fondamentale nell’arrivo di Kyrie Irving a Dallas nel 2023.

“Dal mio punto di vista, è stato Shams. Ci ha dato un grande aiuto sia quando abbiamo fatto la trade per Kyrie, sia al momento dell’estensione, perché aveva un ottimo rapporto con l’agente di Irving”.

"Shams was my guy."@mcuban tells @maxwelltani about the NBA trades he missed out on, getting intel from reporters, and how news leaks around the league: pic.twitter.com/pH2hncxthP — Semafor (@semafor) August 19, 2025

Non solo news: il ruolo di consulente “ombra”

Secondo Cuban, la collaborazione con Charania non si è limitata al caso Irving. L’insider NBA forniva infatti informazioni preziose sullo stato della lega e sugli interessi dei giocatori, diventando di fatto una figura chiave dietro le quinte del mercato NBA.

“Mi aiutava a capire cosa stava succedendo nel resto della lega. C’erano certe cose che mi raccontava riguardo ai giocatori e alle loro intenzioni”.

Una relazione reciproca

Cuban ha definito quella con Charania una relazione di reciproco vantaggio: l’insider sapeva quando fermarsi con le domande e Cuban stesso rispettava i limiti, evitando di chiedere dettagli su altre squadre che Charania non avrebbe potuto rivelare.

“Avevamo un ottimo rapporto. Lui sapeva quando non chiedere, e io sapevo quando non chiedere di altre squadre”.

Shams Charania: insider o “power broker” NBA?

Questa rivelazione apre un nuovo capitolo sul ruolo degli insider NBA. Da una parte, Charania è uno dei giornalisti più rispettati e seguiti al mondo; dall’altra, il suo coinvolgimento diretto nelle trattative tra franchigie e superstar dimostra come gli equilibri della lega siano sempre più complessi e interconnessi.

L’affare Kyrie Irving-Mavericks rimarrà nella storia non solo per l’impatto sportivo, ma anche perché ha mostrato come un insider come Shams Charania possa andare oltre la semplice cronaca e diventare parte attiva delle trattative NBA.