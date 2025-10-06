Come stanno andando i gioiellini Suigo e Garavaglia?

Luigi Suigo e Diego Garavaglia in estate hanno lasciato l’Olimpia Milano per completare la loro formazione all’estero. Lo ha fatto anche Achille Lonati che ha optato per il college di St Bonaventure, al contrario dei due ex compagni che sono rimasti in Europ.a

Garavaglia si è trasferito in Germania, a Ulm, dove è ancora imbattuto in campionato con tre successi di fila. All’esordio l’ala ha segnato 6 punti con il Chemnitz, poi è ripetuto contro Oldenburg mentre è rimasto a secco con Rostock. In EuroCup, invece, ha chiuso a quota 4 nella vittoria sul parquet di Ankara. In tutte e quattro le gare ha giocato circa 15 minuti.

Suigo, invece, ha fatto nel weekend il suo esordio con il Mega Belgrado in Lega Adriatica. Sconfitta pesante per i serbi (117-81) al cospetto del Cedevita Olimpia Lubiana ma subito tanto spazio per il centro azzurro che ha segnato 11 punti con 5 rimbalzi in 22 minuti.

Sicuramente un ottimo avvio di stagione per due ragazzi promettenti ma che, fino ad ora, di fatto non avevano mai giocato partite vere fra i senior.

[Foto: FIBA]