Commovente Ricky Rubio: “Il basket mi stava divorando, ero caduto in depressione”

Ricky Rubio è tornato in campo con la Spagna e ora si appresta a farlo con la maglia del Barcellona.

Questa estate, poco prima dei Mondiali, lo spagnolo si era preso una pausa dal basket per risolvere i suoi problemi psicologici. Dopo un percorso di diversi mesi, Rubio si è ritrovato ed è pronto a tornare in campo. Lo ha spiegato lui stesso nella conferenza stampa di presentazione della sua nuova avventura blaugrana.

Ero caduto in depressione e avevo continui attacchi d’ansia. Avevo bisogno di allontanarmi dalla pallacanestro per capire davvero cosa mi stesse succedendo. Il giocatore di basket aveva fagocitato la persona, non sapevo più chi fossi, avevo sempre paura. Sono riuscito a rialzarmi e a salvarmi. Adesso mi sento bene, sto tranquillo, sono orgoglioso di me stesso e del mio percorso. Per questo ho deciso di dare un’altra chance alla pallacanestro.