Comunicato della Fortitudo Bologna sulla propria situazione economica

La Fortitudo Bologna ha fatto un comunicato nel quale ha parlato della propria situazione economica:

In merito ad alcune situazioni sulle quali si ritiene doveroso fare chiarezza nella più totale ed assoluta trasparenza, Fondazione Fortitudo, Fortitudo Pallacanestro 103 e Consorzio Club Fortitudo ritengono necessario informare che, al giorno 31 dicembre 2020, il rapporto ricavi-indebitamento dell’ultimo esercizio di bilancio ha registrato una voce al passivo di euro 1.000.000 e che, alla richiesta pervenuta nel mese di febbraio 2021 da parte della Com.Te.C di regolarizzare la posizione entro i successivi 30 giorni, Fortitudo Pallacanestro ha risposto con un’immediata comunicazione alla stessa Commissione Tecnica di Controllo, richiedendo la possibilità di un leggero supplemento di tempistica per saldare l’intera cifra. Si tratta, va evidenziato, di un fatto che rientra nella logica di una situazione che risente, inevitabilmente, degli effetti che il perdurare dell’emergenza sanitaria sta continuando a produrre a 360° anche sul mondo del basket professionistico. Ad oggi, il Club ha provveduto al versamento di oltre il 50% della cifra richiesta ed è già in programma, in questi giorni, il saldo della parte restante e necessaria per far fronte agli obblighi imposti dalla stessa Com.Te.C.

Nel sottolineare ed evidenziare ancora una volta, pertanto, quelli che sono gli importanti sforzi a cui questa Proprietà continuerà a non sottrarsi e a cui si aggiungeranno presto quelli del Consorzio Fortitudo e di tutti i partner che stanno manifestando il proprio interesse per farne parte, ci interroghiamo su quanto possa essere utile mantenere gli stessi parametri di valutazione e/o controllo in un’epoca come quella che stiamo attraversando da ormai oltre un anno e in cui, ad uscite che continuano ad essere le medesime, corrispondono ricavi del tutto azzerati.

Chiudiamo, ancora una volta, con l’invito ad una rapida e seria riflessione su quello che il mondo del basket professionistico vorrà realizzare per il futuro prossimo del movimento che in queste condizioni e senza aiuti/contributi reali, si troverà costretto a far fronte a situazioni sempre più di difficile sostenibilità.

Fondazione Fortitudo

Fortitudo Pallacanestro Bologna 103

Consorzio Club Fortitudo

