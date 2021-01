La sua capacità di proiettare Orzinuovi nell’elite del girone non è passata inosservata. Lo spessore della conduzione tecnica di Fabio Corbani, coach dell’Agribertocchi Orzinuovi sorprendentemente terza nel girone verde della A2 in condominio con l’Orlandina Basket dietro Bertram Tortona e Apu Old Wild West Udine ha sedotto la Svizzera. Il tecnico orceano, infatti, è stato inserito nello staff della nazionale svizzera che andrà a Tbilisi , in Georgia, a giocarsi le qualificazioni ai campionati europei del 2022. Un riconoscimento sia all’ottimo lavoro svolto con Miles e compagni, sia alla professionalità che lo ha sempre caratterizzato. “Ringrazio il presidente Francesco Zanotti – rende noto Corbani sul profilo Fb della società – per avermi autorizzato ad accettare la convocazione di Swiss Basketball e ringrazio staff e giocatori che ogni giorno condividono con me emozioni e impegno, sono sempre stato molto fortunato in carriera , in club di grande organizzazione e lavorando con professionisti eccellenti”. Corbani si dice convinto che “con la Nazionale svizzera sarò ancora una volta nella condizione di vivere una grande esperienza , di imparare a condividere pallacanestro che è la cosa che più mi affascina”. Zanotti, dal canto suo, si dice contento e fiero di questo traguardo raggiunto da Corbani: “Credo – afferma- che sia un premio importante all’interno di una carriera di un allenatore, come società siamo orgogliosi di lui”.