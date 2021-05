Conclusa l’esperienza in NCAA del prospetto italiano Guglielmo Caruso

L’agenzia Players Group annuncia la firma di Guglielmo Caruso, atleta del 1999 e il suo rientro nel basket europeo dopo l’esperienza in USA con Santa Clara University.

Nato a Napoli è cresciuto nel settore giovanile PMS Moncalieri con cui nel 2017 ha vinto il titolo italiano U20.

Dopo una partentesi in A2 nel 2017/2018 con il Cuore Basket Napoli decide di intraprendere la carriera collegiale negli Stati Uniti in California con Santa Clara University dove ha giovato per 3 stagioni. Ha appena concluso questa sua ultima con una media di 9,3 punti e 4,8 rimbalzi a partita.

Nella sua carriera ha vestito più volte la maglia azzurra con le nazionali giovanili partecipando nel 2019 agli Europei U20 in Israele, nel 2018 agli Europei U20 Germania ed Europei U18 in Slovacchia, nel 2017 ai Mondiale U19 in Egitto dove ha conquistato la medaglia d’argento, nel 2016 agli Europei U18 in Turchia dove ha conquistato la medaglia di Bronzo, nel 2015 agli Europei U16 in Lituania. Nel 2015 ha partecipato al Jordan Brand Classic in Croazia e nel 2016 a Basketball Without Borders in Finlandia.

Fonte: Facebook Players Group

Foto: FIBA

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.