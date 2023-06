Conor McGregor ha mandato all’ospedale la mascotte degli Heat

Durante Gara-4, in occasione di una delle tante pause di gioco, i Miami Heat hanno organizzato quello che doveva essere un divertente siparietto tra la loro mascotte e Conor McGregor, ex campione di MMA che era tra il pubblico.

Nei piani degli Heat c’era un finto incontro tra McGregor e Burnie, la mascotte, nel quale l’ex lottatore avrebbe dovuto fingere di colpire il pupazzo. Il problema è che invece il pugno dell’irlandese, si vede anche dalle immagini, è stato piuttosto potente e ben assestato. Come se non bastasse, McGregor ha colpito nuovamente la mascotte mentre era a terra, prima che questa venisse trascinata via per chiudere la gag.

Come riportato da The Athletic, l’uomo dentro il costume di Burnie è stato portato nella Emergency Room, l’infermeria del palazzetto ed è stato medicato. Poi è potuto tornare a casa e ora sta bene, come scritto da ESPN.