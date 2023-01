Continua il ban dell’EuroLega al CSKA Mosca per il 2023-2024

L’AS Monaco parteciperà all’EuroLega il prossimo anno, anche se la squadra non farà i playoff in questa stagione, secondo Yann Ohnona di L’Equipe. Secondo quanto riferito, hanno ottenuto una garanzia per la stagione 2023-24 di EuroLeague, con il CSKA Mosca che resterà ancora fuori.

“Dire che il posto è già ‘garantito’ non è tecnicamente vero. Ma lo dirò in questo modo: vogliamo che Monaco continui a evolversi in EuroLeague”, ha detto a L’Equipe il CEO di EuroLeague Marshall Glickman quando gli è stato chiesto del posto.

L’Equipe aggiunge che la partecipazione del Monaco richiederà la ratifica da parte degli azionisti di EuroLeague.

“Ci sono 18 club e 13 hanno licenze di membro permanente. Uno di questi azionisti, il CSKA Mosca, è sospeso a causa della guerra in Ucraina. Questo ci dà un po’ di spazio. Considerando che il CSKA non tornerà la prossima stagione – anche se nessuno sa cosa sta succedendo in termini geopolitici – mantenere il Monaco non dovrebbe essere un problema. Una volta reintegrata Mosca, sarà più complicato“, ha aggiunto.

Stiamo a vedere come si evolverà la situazione geopolitica mondiale nei prossimi mesi ma intanto l’AS Monaco continua a crescere.

