Continua l’asse Sassari-Torino: in arrivo Alessandro Cappelletti

Dopo l’annuncio di Demis Cavina come nuovo allenatore del club sardo, continua l’asse tra la Dinamo Sassari e il Torino Basket, per il momento entrambe di proprietà di Stefano Sardara. Secondo quanto riportato da Giuseppe Sciacia di Superbasket, sarebbe tutto fatto per l’arrivo in biancoblu anche del playmaker Alessandro Cappelletti con un triennale. Però solo se Marco Spissu non sarà confermato Cappelletti giocherà a Sassari la prossima stagione, altrimenti verrà lasciato un anno in prestito a Torino.

L’italiano, 26 anni, eventualmente sarà quindi il backup del playmaker titolare ancora da firmare. Nell’ultima stagione in A2, durante la quale Torino ha raggiunto la finale Playoff, Cappelletti ha mantenuto 10.7 punti e 4.9 assist di media.