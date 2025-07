Cooper Flagg batte Bronny James in una sfida tra luci e ombre

L’attesissima sfida tra Cooper Flagg e Bronny James ha infiammato la Summer League NBA a Las Vegas. A spuntarla sono stati i Dallas Mavericks, che hanno superato i Los Angeles Lakers con il punteggio di 87-85 al termine di una partita intensa e combattuta fino all’ultimo possesso.

Il numero 1 dell’ultimo Draft NBA, Cooper Flagg, ha vissuto una serata difficile al tiro, chiudendo con 10 punti frutto di un 5/21 dal campo, 0/5 da tre e 0/1 ai liberi. Nonostante le percentuali negative, il talento dei Mavericks ha dimostrato grande maturità e impatto complessivo sul gioco, contribuendo con 6 rimbalzi, 4 assist, 3 recuperi e una stoppata fondamentale nel finale. Proprio dopo quella giocata difensiva, Flagg ha recuperato il pallone e servito Ryan Nembhard per la tripla del sorpasso definitivo: il fratello di Andrew dei Pacers ha chiuso con 21 punti, risultando decisivo.

Dall’altra parte, Bronny James ha avuto meno minuti in campo (20’54”) ma si è preso il tiro per vincere la partita con un difficile step back, che però non ha trovato il fondo della retina. Per lui 8 punti con 2/8 al tiro, 1 assist e tanta pressione mediatica sulle spalle.

La sfida tra Flagg e James era una delle più attese di questa edizione della Summer League, seguita con interesse da tifosi, media e scout NBA. Entrambi i giovani talenti hanno mostrato sprazzi delle loro potenzialità, ma anche quanto lavoro ci sia ancora da fare per imporsi al massimo livello.