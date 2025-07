Cooper Flagg, la seconda partita in Summer League è stata un dominio

Pochi giorni fa c’era grandissima attesa per l’esordio in Summer League di Cooper Flagg, prima chiamata assoluta all’ultimo Draft. Di fronte ai Lakers di Bronny James, però, il rookie dei Dallas Mavericks aveva offerto una prova insufficiente, delundendo le aspettative. Oggi ha avuto la sua seconda chance, a Las Vegas contro i San Antonio Spurs, e l’ha sfruttata appieno: Flagg ha segnato 31 punti sui 69 di squadra, nonostante la sconfitta dei Dallas Mavericks 69-76.

Oltre ai 31 punti, Cooper Flagg ha aggiunto 4 rimbalzi e 1 stoppata, tirando 10/21 dal campo e 3/9 da tre.

FLAGG GOES UP AND GETS THE LOB 😲

He’s got 18 points in Vegas action on ESPN! pic.twitter.com/jmlrvgt4U6

— NBA (@NBA) July 12, 2025