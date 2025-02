Cooper Flagg spaventa la NBA: “Voglio giocare ancora a Duke”

Cooper Flagg potrebbe non approdare in NBA nella prossima stagione.

Lo ha dichiarato il diretto interessato a The Athletic. Il fenomeno di Duke ha dichiarato di valutare seriamente un’altra stagione in NCAA: “Voglio tornare a Duke l’anno prossimo. Mi sento ancora un ragazzino e ho sempre sognato di giocare ai massimi livelli al college, lottando per il titolo nazionale”.

Fra i motivi che potrebbero spingere Flagg a restare in NCAA c’è il prossimo arrivo a Duke dei gemelli Cameron e Cayden Boozer. I figli di Carlos sono anch’essi futuri giocatori generazionali e insieme a Flagg comporrebbero un terzetto di stelle visto raramente nella storia del basket universitario. La scelta, dunque, potrebbe essere dettata anche da motivazioni economiche, visto che un tris d’assi del genere attirerebbe ancora di più l’attenzione degli sponsor.

Bisogna ricordare che Flagg quest’anno potrà arrivare a guadagnare 5 milioni di dollari, visto che da qualche mese i contratti NIL consentono ai giocatori dei college di monetizzare dalla propria immagine. Come prima scelta, invece, avrebbe uno stipendio sicuramente a sette cifre. Molto comunque dipenderà da come andrà la March Madness e anche da quale squadra NBA si aggiudicherà la prima scelta assoluta al Draft 2025. Al momento però l’approdo di Flagg in NBA è tutt’altro che certo e le squadre che stanno puntando a un record negativo (per aumentare le possibilità di avere la pick n.1) iniziano a tremare.