Coppa Italia A2, Udine asfalta Scafati e vola in finale

APU OWW UDINE 72 – GIVOVA SCAFATI 51

(16-13, 30-12, 12-12, 14-14)

È l’APU Udine la seconda finalista della Coppa Italia di A2. Vittoria netta per la squadra friulana nei confronti di una brutta Scafati, annichilita nel secondo periodo e incapace di reagire successivamente.

Alla squadra di Boniciolli basta un ottimo secondo quarto per avere ragione dei campani che, invece, sparano a salve dall’arco. La Givova non trova mai ritmo in attacco, chiude con un pessimo 5/33 dall’arco e non dà mai l’impressione di poter tornare in partita dopo aver incassato un parziale di 30-12 prima dell’intervallo.

Dall’altra parte, pur senza brillare nella metà campo offensiva, a Udine bastano l’energia di Foulland e le triple della coppia Giuri – Schina per raggiungere la finale.

Domani Udine si giocherà la Coppa contro Napoli, vincente nell’altra semifinale contro Tortona. La Old Wild West, però, ci arriverà dopo un impegno sicuramente meno gravoso con rotazioni ampie nel secondo tempo.

TABELLINI

Udine: Spangaro 2, Agbara, Mobio 5, Deangeli 3, Nobile 5, Italiano 4, Giuri 14, Pellegrino 4, Antonutti 2, Foulland 15, Schina 10, Johnson 8. Coach: Boniciolli.

Scafati: Musso 3, Dincic 9, Sergio 8, Palumbo 8, Benvenuti 4, Jackson, Thomas 13, Marino, Cucci 6, Rossato. Coach: Finelli.

STATISTICHE COMPLETE

Foto: LNP / Ciamillo – Castoria

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.