Coppa Italia A2, Udine reagisce alla fiammata di Forlì e vince in volata

Unieuro Forlì – Apu OWW Udine 62-67

(11-15; 14-14; 19-19; 18-19)

Gran partenza per la squadra friulana, che trascinata da un dominante di Nana Foulland (7 punti su 9 di squadra) si porta sul +5 dopo 4 minuti di gioco e costringe subito coach Dell’Agnello al timeout. Forlì trova equilibrio in difesa e prova la rimonta: la tripla di Landi, appena entrato sul parquet accorcia le distanze e Giacchetti in penetrazione pareggia sull’11-11 il risultato. Udine pesca 4 punti consecutivi dalla lunetta con Mobio e Schina, ma con un parziale di 9-2 l’Unieuro si riporta in vantaggio fino al +3.

La tripla di Johnson regala il pareggio ai friulani e Mobio con 5 punti consecutivi firma il sorpasso. Si alza il livello di intensità della gara, nonostante le percentuali al tiro rimangano basse: Roderick accorcia fino al -1, ma 3 punti di Antonutti consentono all’Apu di chiudere in vantaggio per 25-29 all’intervallo.

Nel terzo quarto Forlì prova subito a prendere in mano la partita con Natali e Rush, ma Johnson da tre punti replica alla tripla di Landi e Udine prova la fuga sul 33 a 38. Roderick si accende dall’arco dopo una brutta prima parte di gara e Bolpin firma il soprasso. L’Apu riesce a riportarsi in vantaggio sul 38-41 e dopo i tentativi di Forlì di restare a contatto, gli uomini di coach Boniciolli vanno sul +4 grazie alla tripla di Johnson. Nonostante il canestro di Deangeli, con un parziale di 14-0, alimentato da 5 punti di Roderick, l’Unieuro scappa in vantaggio sul 58 a 50. Ancora Johnson si alza da tre punti (4/8) e interrompe la striscia di Forlì: Giuri si sblocca anche lui dall’arco e sigla il -4 per Udine. Schina realizza 5 punti di fila e Foulland da sotto canestro porta in vantaggio i friulani a meno di 30 secondi dal termine. Roderick fallisce il tiro del controsorpasso e Johnson dalla lunetta chiude la gara.

Tabellini

Forlì: Rush 14, Giacchetti 11, Campori 4, Natali 5, Bolpin 7, Landi 6, Dilas 2, Rodriguez, Bruttini 8, Rodrick 5, Zambianchi n.e., Ndourn.e. All: Sandro Dell’Agnello

Udine: Johnson 15, Deangeli 2, Spangaro, Schina 9, Antonutti 7, Mobio 11, Foulland 13, Giuri 5, Nobile 5, Pellegrino, Italiano, Agbara n.e. All. Matteo Boniciolli

Le statistiche complete le potete trovare qui.

Foto: LNP / Ciamillo – Castoria

