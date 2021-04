Coppa Italia serie B: Udom e Vico mandano in cielo Piacenza, la Bakery vince la Final Eight

BAKERY PIACENZA-REAL SEBASTIANI RIETI 66-69

(18-22, 14-15, 20-18, 17-11)

Piacenza ribalta il pronostico, e si prende la Coppa Italia battendo la favorita Rieti. Ancora una volta, come dalla prima di queste sette partite, le difese hanno avuto la meglio, e ne è uscita fuori una partita a punteggio e percentuali basse, con entrambe le squadre sotto al 40% dal campo. Per quasi tutta la gara sono stati avanti i laziali, poi nell’ultimo quarto Vico ha preso in mano i suoi e li ha trascinati alla vittoria a suon di canestri, anche se i liberi decisivi li ha realizzati il giovane Liam Udom.

Inizia forte Perin, che risponde colpo su colpo a Loschi e insieme al contributo di Sacchettini fa sì che il punteggio rimanga in parità. Il primo break lo firma Di Pizzo, poi in avvio di secondo quarto la Real Sebastiani scappa con Basile e Ndoja grazie a un parziale che vale il +12 per i laziali. Gli emiliani, però, non si lasciano intimorire (sarà il leit motiv di tutta la gara) e rispondono con il solito Perin, autore nel primo tempo della metà dei punti segnati dalla Bakery. A metà gara, conduce comunque la squadra di Righetti sul parziale di 32-37. La stessa Real Sebastiani esce bene dagli spogliatoi e allunga con i canestri di Paci, poi la bomba di Ndoja significa +17 e sembra aver dato la svolta alla partita. Come già dimostrato, i biancorossi non sono una squadra che molla, infatti recuperano interamente lo svantaggio e tengono aperta la gara fino al 40′. Il finale è da montagne russe, perché Piacenza va avanti con Vico, Cena risponde da 3 per il +1 poi Udom subisce fallo da Basile e fa 2/2 ai liberi con 6″ da giocare. La giocata decisiva la fa Birindelli, che all’ultima azione si prende lo sfondamento di Basile e mette il sigillo sulla vittoria. Finisce 66-69.

Piacenza: Pedroni, Guerra ne, Perin 20, Vico 26, De Zardo 5, Planezio 3, Czumbel, Sacchettini 8, Birindelli 2, El Agbani ne, Udom 5. All: Federico Campanella

Rieti: Basile 3, Di Pizzo 12, Drigo, Loschi 15, Visentin ne, Paci 10, Cena 5, Provenzani, Ndoja 13, Traini 8. All: Alex Righetti

Foto: LNP/ Ciamillo-Castoria

