Cosa c’entra Rondodasosa con la Blu Basket Bergamo?

Se fosse un’operazione di marketing, sarebbe senza dubbio un colpo notevole. Con quasi 2 milioni di follower su Instagram, Rondodasosa può contare su un pubblico giovane, fedele e fortemente attivo sui social — un target perfetto per una realtà sportiva in crescita come la Blu Basket Bergamo.

Tutto è partito da una semplice Instagram story, in cui l’artista ha condiviso il tabellone della vittoria della Blu Basket contro la Liofilchem Roseto nel debutto casalingo all’Opiquad Arena di Monza, accompagnato dal messaggio: “blubasket let’s goooooo”.

Un post che è bastato per scatenare la fantasia del mondo sportivo e musicale: che Rondodasosa sia il nuovo ambassador della squadra bergamasca?

L’indiscrezione e la smentita della società

Nel giro di poche ore, l’indiscrezione si è diffusa rapidamente, ripresa da numerosi profili social che ipotizzavano un coinvolgimento diretto del rapper milanese. Lo stesso Rondodasosa ha contribuito ad alimentare le voci, rilanciando i post e commentando con entusiasmo.

Tuttavia, a raffreddare i rumor ci ha pensato la società tramite Il Corriere di Bergamo.

«No, Rondo ha solo presenziato alla partita di domenica — ha chiarito il general manager Gianluca Paparesta —, ma stiamo vedendo di poterlo avere ancora nostro ospite alle prossime partite».

Un legame tra trap, sport e Generazione Z

Due dei prossimi incontri della Blu Basket si terranno alla ChorusLife Arena, uno spazio pensato anche per eventi e concerti, scenario ideale per un artista come Rondodasosa. Il suo nome, forse poco familiare per chi è nato prima del 2000, è invece iconico per la Generazione Z: all’anagrafe Mattia Barbieri, classe 2002, è tra i trapper italiani più seguiti degli ultimi anni.

La sua carriera è decollata nel 2020, con un primo singolo che ha superato il mezzo milione di visualizzazioni su YouTube, proseguendo poi con brani diventati virali su TikTok.

Prossimo appuntamento: Blu Basket vs Urania Milano

Gli appassionati di basket (e i fan di Rondo) potranno ritentare un “avvistamento” il 12 ottobre alle 18, quando la Blu Basket Bergamo affronterà l’Urania Milano.

Non è ancora certo se Rondodasosa sarà di nuovo presente alla gara di Bergamo, ma una cosa è chiara: la sua vicinanza alla squadra ha già acceso i riflettori mediatici su un club deciso a rinnovare la propria immagine e il proprio pubblico.