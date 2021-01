Cosa è successo ai profili social di LeBron James e Kylian Mbappé?

I più attenti avranno notato una curiosa novità nei profili Instagram di LeBron James e Kylian Mbappé. I due, da qualche ora, si sono “scambiati” le immagini del profilo: in quello di LBJ compare ora un’esultanza del giocatore del PSG mentre sulla pagina del calciatore francese c’è un’immagine del Re con lo sfondo scuro.

Osservando da vicino le due immagini si nota che sia sulla maglia nera indossata da LeBron sia su quella della Francia vestita da Mbappè compare il simbolo della Nike, sponsor tecnico di entrambi. C’è proprio il brand statunitense dietro questa operazione, pensata come parte del lancio di una nuova linea di scarpe, le Mercurial Superfly 7 Chosen 2, dal design simile per il calcio e per il basket.

