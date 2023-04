Cosa ha detto LeBron James a Dillon Brooks prima di Gara-3?

Gara-3 sappiamo tutti com’è andata, con Dillon Brooks che dopo le provocazioni dei giorni precedenti è stato espulso nel terzo quarto per un colpo nelle parti basse a LeBron James. La sfida tra i due era cominciata subito dopo Gara-2, quando Brooks lo aveva definito “vecchio” e aveva detto di “non rispettare” James finché non gliene avrebbe segnati 40 in faccia. LeBron aveva deciso di non commentare le parole dell’avversario, definite “str*****e”, ma appena prima della palla a due si era avvicinato a Brooks con fare minaccioso.

Nessuno, fino ad ora, aveva capito cosa James avesse detto a Brooks prima di aiutare i suoi Los Angeles Lakers a portarsi in vantaggio 2-1 nella serie contro Memphis. Ma il canale YouTube LegendZ Production è riuscito a decifrare il colloquio leggendo il labiale.

“Solo per fartelo sapere: causi un po’ troppi problemi. Non fai altro che perdere tempo. Non sai niente, non sei pronto per me. Segna qualche tiro e fai il tuo lavoro!” avrebbe detto a James a Brooks. La guardia dei Grizzlies però non l’ha ascoltato, visto che nella mezza partita disputata ha segnato 7 punti con 3/13 al tiro, tra le principali cause del pessimo primo quarto di Memphis.