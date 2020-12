Cosa potrebbero offrire gli Warriors agli Houston Rockets per James Harden

James Harden vuole una trade e gli Houston Rockets stanno iniziando a far trapelare le loro richieste per un accordo che coinvolga il loro ex MVP. I Brooklyn Nets e i Philadelphia 76ers sono stati le squadre più frequentemente menzionate come destinazioni preferite da Harden, ma ci sono altre squadre che potrebbero mettere insieme accordi favorevoli, inclusi i Golden State Warriors.

Nel podcast quotidiano Locked On Warriors, il presentatore Wes Goldberg ha esposto il pacchetto che gli Warriors potrebbero offrire per accoppiare James Harden con Steph Curry e Draymond Green.

“Gli Warriors non possono offrire il miglior pacchetto in assoluto, non credo, ma se i Rockets non vogliono mandare James Harden a Philadelphia e se la faccenda di Brooklyn non dovesse funzionare, allora perché non dovrebbero provarci gli Warriors? Penso che Bob Myers abbia pensato a questo. È il suo lavoro pensarci. Gli Warriors potrebbero soddisfare i criteri di Houston per James Harden, togliendo le protezioni sulla scelta del 2024 di Memphis, dando loro le prime tre scelte protette di Minnesota per il 2021, la loro scelta del 2026, gli swaps del 2022, 2023 e 2025, più Wiggins e Wiseman. Sono due scelte al primo turno, tre scambi di scelte e un giovane giocatore di altissimo profilo. Non sto dicendo che gli Warriors dovrebbero farlo ma potrebbero pensarci. Potrebbero”.