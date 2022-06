Cosa può offrire l’Italia nel mondo del basket?

Viviamo in un mondo in cui praticare sport o semplicemente vivere in modo sano è una nuova tendenza per tutte le categorie di persone: dai bambini alle persone in età avanzata. Alcuni sport, come l’hockey, lo sci, la pallanuoto, richiedono delle condizioni che è difficile trovare fuori da una struttura di addestramento o un club sportivo, ma c’è una disciplina che molti di noi ricordano da quando eravamo bambini: il basket. I campi da basket si trovano in molti cortili: per alcuni, un hobby dell’infanzia si trasforma in un’attività professionale, qualcuno voleva consapevolmente giocare a basket e qualcuno non ha perso interesse ed è diventato un fan devoto che non perde le partite della sua squadra del cuore e non è contrario a tentare la fortuna sui siti scommesse.

Molto spesso il basket viene associato agli Stati Uniti e alla famosa NBA, ma il basket italiano anche merita attenzione particolare, soprattutto alla luce dei prossimi eventi.

Probabilmente avrete già sentito che Gianmarco Pozzecco è diventato il nuovo allenatore della Nazionale di pallacanestro dell’Italia. Pozzecco è una delle figure più famose nel mondo del basket italiano, perché ha ricevuto moltissimi importanti riconoscimenti e insegne, che, tra l’altro, impone la responsabilità e le grandi aspettative dal suo lavoro. Nel 2004 ha preso parte ai Giochi Olimpici di Atene, dove ha vinto una medaglia d’argento, al Campionato mondiale maschile di pallacanestro 1998 in Grecia e all’EuroBasket 2005 in Serbia. In una conferenza stampa, ha detto di essere consapevole di tutte le possibili difficoltà nel lavorare con la Nazionale, ma che avrebbe fatto tutto il possibile per ottenere risultati decenti.

Dopo aver rilevato il titolo di capo allenatore da Romeo Sacchetti, Pozzecco è pieno di entusiasmo, di cui, tra l’altro, avrà bisogno molto presto. Dopotutto, mancano solo due mesi a un evento incredibilmente significativo nel mondo del basket: EuroBasket 2022 che si svolgerà dal 1 al 18 settembre. Il girone in cui giocherà la nostra squadra è già stato determinato – il girone C. Insieme a Italia, si sfideranno anche Estonia, Ucraina, Gran Bretagna, Grecia e Croazia. Tra l’altro, l’Italia è una delle quattro nazioni ospitanti del torneo insieme a Germania, Repubblica Ceca e Georgia.

Siamo fiduciosi che i nostri giocatori dimostreranno il loro valore: anche se tutto è ambiguo e possiamo solo fare pronostici, ma a giudicare dalla composizione della squadra, non abbiamo il diritto di perdere questo evento. Siamo sicuri che questi ragazzi forti con esperienza nelle migliori squadre americane ed europee sapranno dimostrare di cosa sono capaci. Quanto vale l’attaccante Danilo Gallinari, che gioca per la squadra NBA Atlanta Hawks? Quanto sono talentuosi Luigi Datome e Alessandro Gentile? Siamo davvero ansiosi di vedere la prestazione della Nazionale italiana all’EuroBasket: del resto, il torneo di basket mostrerà i risultati del lavoro della squadra con il nuovo allenatore.

Come puoi vedere, gli italiani sono bravi non solo nel calcio, come il resto del mondo crede, ma anche nel basket. Il basket riguarda emozioni dinamiche e vivide, quindi gli italiani hanno molto da offrire in questo sport, come sembra, puramente americano.