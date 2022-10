Cosa sta facendo Russell Westbrook per migliorare il suo tiro?

Nel corso dell’estate più fonti hanno parlato di un intenso lavoro di Russell Westbrook per migliorare il suo tiro.

Notizie confermate da alcuni video circolati sui social media. Immagini che raffiguravano Westbrook al lavoro sul suo jump shot.

Russell Westbrook is constantly working on his new jumper and we can’t get enough of it 👀

Durante una delle prime interviste stagionali, alla point guard dei Lakers è stato chiesto conto di questi allenamenti particolari. Westbrook ha risposto di non aver fatto alcun lavoro specifico ma che dovrà essere semplicemente più paziente, evitando forzature: “La cosa che conta di più la qualità dei tiri. Ho lavorato sul minimizzare le cattive scelte di tiro attaccando di più il ferro”.

Russell Westbrook said today he didn’t adjust his shooting form in the offseason, merely working on being patient and relaxed: “The quality of shots is important. Making sure I’m not taking the bad ones is something I try to emphasize, attacking the basket.”

— Kyle Goon (@kylegoon) October 8, 2022