Cos’ha detto LeBron James al marito di Juliana Carlos durante la partita contro Atlanta?

Gli Atlanta Hawks in queste ore hanno aperto un’indagine per far luce sui fatti di ieri notte, quando LeBron James ha avuto un acceso diverbio con una tifosa a bordocampo durante la partita, portando all’espulsione di quest’ultima dal palazzetto. La donna, Juliana Carlos, ha poi raccontato su Instagram di essere intervenuta in difesa del marito Chris, bersaglio di alcune frasi ingiuriose da parte dello stesso LeBron.

Secondo la ricostruzione dei fatti però i commenti di James sarebbero stati a loro volta una conseguenza degli insulti dell’uomo al suo indirizzo, in un effetto domino che alla fine ha portato la stella dei Lakers a scontrarsi con la signora Carlos. The Athletic ha provato a ricostruire il dialogo tra LeBron e la donna usando i video e leggendo il labiale: Juliana Carlos su Instagram ha affermato di aver ricevuto un “Sit the fuck down, bitch” da parte di James.

Tutto sarebbe partito proprio da un commento (ancora ignoto) di Chris Carlos a LeBron, il quale per intimargli di calmarsi lo avrebbe apostrofato “Old steroid ass”, giocando sul fisico molto muscoloso dell’uomo, che ha 56 anni. A quel punto è intervenuta Juliana, che ha urlato “Don’t fucking talk to my husband. Talk to my husband one more time and I will fuck you up” [“Non permetterti di parlare a mio marito. Parla ancora una volta a mio marito e ti faccio il c**o”].

LeBron, che ha ironizzato sulla donna su Twitter soprannominandola “Courtside Karen”, nel post-partita ha poi commentato l’accaduto:

Quel tipo stasera, non voglio dire che sia andato oltre, ma diciamo che ha un po’ esagerato. Era troppo vicino a me per sentirmi a mio agio. Quindi gli ho risposto, e poi saremmo potuti andare avanti tranquillamente. Eravamo vicini agli arbitri, penso abbiano sentito quello che mi ha detto, e poi la cosa è esplosa oltre ogni proporzione. Quando capita una cosa del genere in campo, gli arbitri intervengono per stemperare la tensione velocemente, e alla fine sembra tutto più grande di quel che è davvero. Questo è ciò che è successo anche stanotte, ma la differenza è che eravamo in campo e non avevamo bevande alcoliche. Probabilmente loro [Chris e Juliana Carlos, ndr] avevano qualche alcolico che li ha fatti sentire un po’ più duri di quello che erano realmente.

All’interno dell’episodio una piccola parte l’ha avuta anche il Covid-19: quando la donna si è scagliata verbalmente contro James, non stava indossando la sua mascherina. La sicurezza le ha quindi chiesto di mettersela, come si sente anche da alcune storie Instagram che la donna ha pubblicato durante lo scontro, e Juliana Carlos ha risposto: “Qui tutti abbiamo già avuto il Covid, smettetela con queste str*****e!”.

Nel frattempo, su Instagram, il profilo di Juliana è diventato cliccatissimo e ha fatto un balzo di circa 25k followers in meno di 24 ore.

