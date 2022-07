Covid, le novità della NBA riguardo i vaccini nella prossima stagione

Non dovrebbe esserci alcun obbligo vaccinale per i giocatori NBA nella prossima stagione. In seguito a una discussione con l’Associazione Giocatori, la lega avrebbe deciso di non inserire alcun obbligo ma di limitarsi a una forte raccomandazione.

A riportarlo in anteprima Yahoo! Sports che aggiunge anche la possibilità di tamponi periodici per i giocatori che non sono in regola con tutte le dosi raccomandate di vaccino anti Covid.

According to a league memo obtained by @YahooSports, the NBA will not have a vaccine mandate in place next season, but will strongly suggest all personnel be up to date with vaccinations. Periodic testing of unvaccinated players could be allowed, pending discussions with NBPA

