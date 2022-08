Questa è stata una giornata piuttosto bizzarra a Seattle. Molti fan speravano che avremmo avuto qualche azione interessante dal CrawsOver, con LeBron James come capogruppo del match. Sfortunatamente, a metà del secondo quarto sono iniziati a verificarsi una serie di infortuni. Poco dopo, la stella dei Lakers è uscita dal campo, poiché la partita è stata annullata a causa della condensa in campo.

🚨 Tonight's game at @thecrawsover has been called off due to condensation on the court.pic.twitter.com/jB8wut63v0

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) August 21, 2022