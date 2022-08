Oggi è un grande giorno a Seattle. In forse uno dei più grandi eventi di basket della città, la lega annuale CrawsOver presenterà alcuni dei più grandi nomi della NBA di oggi. Stiamo parlando di giocatori come Dejounte Murray, Aaron Gordon, Chet Holmgren e Paolo Banchero. Oh, e anche LeBron James e Jayson Tatum saranno della manifestazione.

Al CrawsOver i fuochi d’artificio sono iniziati prima ancora che la partita iniziasse, con LeBron James e Aaron Gordon che hanno offerto alla folla un mini Slam Dunk Contest da All-Star Game. La stella dei Lakers ha dato il via alle danze con la sua schiacciata di tomahawk. Quindi, LeBron e AG si sono scambiati un paio di self alley-oop, con grande gioia del pubblico di Seattle.

Il CrawsOver è uno dei campionati Pro-Am più popolari negli Stati Uniti. È gestito dall’ex star della NBA Jamal Crawford e presenta alcuni dei giocatori più interessanti del Paese. Questa volta abbiamo avuto alcuni grandi nomi che sono entrati nella mischia, come LeBron, Tatum e un gruppo di altri ragazzi dell’NBA sono scesi in campo. La qualità certamente non mancava e, di conseguenza, nemmeno lo spettacolo.

